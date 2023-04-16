Росіяни атакували Україну в ніч Великодня: усі подробиці

Загарбники пошкодили церкву і здійснили авіаудар по прикордонню.

Увечері суботи й у ніч проти неділі, 15 і 16 квітня, російські окупанти атакували низку областей України, попри велике церковне свято. Від дій загарбників постраждали щонайменше три регіони.

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Авіація РФ атакувала прикордоння півночі України

Близько 22:40 суботи зафіксовано авіаудар на Сумщині. Попередньо, загарбники скинули на територію регіону керовану бомбу, внаслідок чого постраждала одна цивільна особа. Також пошкоджена комунальна установа в Шосткінському районі. На місці працюють правоохоронці та ДСНС. .

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Приблизно о 23:30 суботи росіяни здійснили авіаудар по підприємству в місті Семенівка, що на Чернігівщині. Сталася пожежа.

Близько 02:30 ночі проти неділі, 16 квітня, повітряна тривога знову почала ширитися Україною. Спочатку сирени пролунали на Херсонщині й Миколаївщині, а згодом ще й у Запорізькій та Донецькій областях.

Незабаром місцеві повідомили про звуки вибухів у декількох регінах України.

Внаслідок обстрілу Запорізької області постраждала церква

Приблизно о 04:30 у Запорізькій ОВА розповіли про перші подробиці й наслідки ворожої атаки. Тож, у населеному пункті Комишуваха постраждала місцева церква й будівлі поруч. Службу в храмі в великодню ніч не проводили.

Також відомо, що в обласному центрі, у Запоріжжі, загарбники поцілили в зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі встановлюють. На місці працють всі відповідні служби.

Раніше ми повідомляли, що вдень 15 квітня росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого загинули дві жінки - мати й донька.

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