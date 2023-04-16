Россияне атаковали Украину в ночь Пасхи: все подробности

Вечером субботы и в ночь на воскресенье, 15 и 16 апреля, российские оккупанты атаковали ряд областей Украины, несмотря на большой церковный праздник. От действий захватчиков пострадали не менее трех регионов.

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Авиация РФ атаковала север Украины

Около 22:40 субботы зафиксирован авиаудар в Сумской области. Предварительно, захватчики сбросили на территорию региона управляемую бомбу, в результате чего пострадал один человек. Также повреждено коммунальное учреждение в Шосткинском районе. На месте работают правоохранители и ГСЧС.

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Приблизительно в 23:30 субботы россияне нанесли авиаудар по предприятию в городе Семеновка в Черниговской области. Произошел пожар.

Около 02:30 ночи воскресенье, 16 апреля, воздушная тревога снова начала распространяться по Украине. Сначала сирены прозвучали в Херсонской и Николаевской областях, а затем в Запорожской и Донецкой областях.

Вскоре местные сообщили о звуках взрывов в некоторых регионах Украины.

В результате обстрела Запорожской области пострадала церковь

Приблизительно в 04:30 в Запорожской ОВА рассказали о первых подробностях и последствиях вражеской атаки. В населенном пункте Камышеваха пострадала местная церковь и здания рядом. Службу в храме в пасхальную ночь не проводили.

Также известно, что в областном центре, в Запорожье, захватчики попали в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны уточняют. На месте работают спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что днем 15 апреля россияне обстреляли Херсон, в результате чего погибли две женщины – мать и дочь.

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