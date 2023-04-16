Ракетная атака Славянска: на месте трагедии спасли двух человек

В Славянске спасли двух человек на месте частично разрушенного 5-этажного дома из-за вражеских обстрелов 14 апреля.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 23:00 спасателями проведен разбор 96 тонн строительных конструкций. На месте происшествия изъяты тела 6 погибших, 2 человека спасены", — говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. В настоящее время там работают 49 человек и 7 единиц техники.

Ракетный обстрел Славянска 14 апреля

Захватчики запустили несколько ракет С-300 по жилым кварталам Славянска. Повреждены или разрушены по меньшей мере 5 многоэтажек. Погибли 11 человек, еще 21 человек получил ранения.

Среди погибших есть 2-летний мальчик. Его отец находится под завалами.

Вечером 15 апреля в Сети опубликовали видео с нагрудных патрульных камер, которые зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянска. Оказавшись в эпицентре событий, полицейские ринулись на помощь пострадавшим.

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