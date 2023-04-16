Бійці змушують ворогів на підступах до Бахмута перейти до оборони

Росіяни не полишають спроб оточити місто-фортецю Бахмут. "Вагнерівців" у передній лінії частково замінили на кадрових солдатів, переважно з підрозділів повітряно-десантних військ. Натомість, наші воїни з 57-ї мотопіхотної бригади, що пліч-о-пліч із побратимами з інших підрозділів тримають оборону на флангах, нав’язали окупантам просто шалені за інтенсивністю й зухвалістю контрнаступальні каруселі, йдеться в ТСН.

“Ми не сидимо, не чекаємо. Ми активно ведемо оборону та контрнаступальні дії. Противник веде оборону зараз”, - каже військовослужбовець 57 ОМПБр “41-ий”.

Зламати лінію оборони окупантів в районі Бахмута дуже складно, визнають воїни 57-ої мотопіхотної, бо росіян тут дуже багато і ворог швидко підтягує резерви. “Противник дуже стійкий. “Вагнер”. Він нічого не боїться. Виконує своє завдання. Коли ми проводимо якісь активні дії, то резерви підходять старі, які знать, як діяти”, - додає “41-ий”.

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“Йде артилерійська підготовка, для того, щоб виснажити ворога. Щоб в нього з’явився якийсь страх, щоб він зрозумів, що йому потрібно відтягнутися. Після цього вже працює наша піхота”, - каже військовослужбовець 57 ОМПБр “Баркас”.

Механік-водій БМП “Казино” вчився доправляти побратимів до передової, на техніці радянського зразка, а віднедавна опанував “YPR 765-ту”, бронемашину піхоти нідерландського походження. “Моє завдання під час штурму, не дати ворогу побити машину! Та зберегти життя екіпажу. Перший приход РПГ був, трошки позвеніло у вухах, а так все добре. Приїхали, загасили і поїхали далі”, - розповідає механік-водій бронемашини “YPR765”, 57 ОМПБр “Казино”.

Такі маневри на полі бою, а надто вдень, доволі ризиковані, визнає командир “ю-піка” - так лагідно, поміж собою, піхотинці 57-ої прозвали нідерландський броньовик. Справжній жах на окупантів наводити вдається і за підтримки мінометників. “Так скажемо: наші противники вішаються, коли нас бачать”, - кажіть бійці.

Впродовж останнього місяця на обох флангах від Бахмута точилися цілодобові і, майже безперервні бої. Наші воїни добряче виснажили окупантів. Основні ударні зусилля ворог переніс у середмістя Бахмута, а полях навколо друга доба минає без ворожих штурмів. “Вони там трошки пощупали, там трошки пощупали. Але хлопці працюють. Наша піхота, артилерія, всі працюють”, - каже військовослужбовець 57 ОМПБр “Баркас”.

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