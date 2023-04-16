Импортозамещение по-русски: в РФ открыли аналог "IKEA" с белорусскими товарами

Товары для фейковой IKEA производят в Беларуси.

В Москве открыли первый магазин Swed House – аналог IKEA, товары для которого производятся в Беларуси.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"В этом заведении можно приобрести аналоги товаров ушедшего с внутреннего рынка РФ шведского ретейлера IKEA в связи с международными санкциями", — пишут пропагандисты.

За год в Москве собираются открыть еще 10 магазинов Swed House.

В Swed House представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары, как предполагается, произведенные на фабриках в СНГ, ранее сотрудничавших с IKEA.

Напомним, летом 2022 года шведская компания IKEA решила полностью уйти из России.

В октябре прошлого года стало известно, что компания уволила 10 тысяч работников в РФ.

В марте 2023 года IKEA продала свою последнюю производственную площадку в России – мебельную фабрику в Новгородской области.

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