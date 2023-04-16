В США сошел с рельсов и вспыхнул поезд с опасными веществами

Жертв и пострадавших нет.

В Соединенных Штатах сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные материалы.

Об этом сообщает Reuters.

В штате Мэн три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности, что привело к лесному пожару. Отмечается, что поезд вез пиломатериалы и электропроводку.

"Дополнительные железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, не сошли с рельсов, эти опасные материалы "не подвергаются риску утечки и возгорания", — говорится в сообщении департамента лесов штата Мэн.

Вероятно, из-за накопления талого льда и мусора произошел "смыв колеи" и это стало причиной того, что поезд сошел с рельсов.

Напомним, в американском штате Миннесота поезд сошел с рельсов и несколько вагонов-цистерн с этанолом загорелись. Это вынудило эвакуировать жителей города Реймонда, проживающих вблизи места аварии.

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