Бои за Бахмут: Россия бросает в город подразделения ВДВ – ISW

Оккупационные войска перебрасывают в Донецкую область, в частности в Бахмут, свои воздушно-десантные войска. Отмечается, что они, вероятно, развернуты с целью предотвратить возможные украинские контратаки на более широком направлении.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны ( ISW ).

В отчете отмечают, что у россиян все больше вызывает обеспокоенность возможное контрнаступление Украины в районе Бахмута.

Один из военных российских блоггеров заявил 14 апреля о том, что части 106-й дивизии ВДВ удерживают фланг "вагнеровцев" у Яковлевки (17 км северо-восточнее Бахмута). Скорее всего, это означает, что охватывают как крупное русское выступление к северу от Бахмута, от Дубово-Василовки (6 км к северо-западу от Бахмута) до Яковлевки, так и российское выступление к югу от Бахмута трассы Т0504 до Курдюмовки (14 км на юго-западнее Бахмута).

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Напомним, что основные ударные усилия враг перенес в центр города Бахмута, а полях вокруг вторых суток проходят без вражеских штурмов.

Тем временем, украинские военные обнаружили позиции российских захватчиков в Бахмуте и атаковали их с помощью мин.

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