Великий Великодній обмін полоненими: додому повернулися 130 українців

Україна межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених українців — військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Раніше стало відомо про черговий обмін полоненими із РФ, в результаті якого Києву вдалося повернути 100 українців – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня, тоді вдалося звільнити 12 людей: 10 військових і двох цивільних.

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