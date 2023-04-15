Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно довериться миру

День, когда не стоит все делать самостоятельно – нужно довериться миру, в котором живешь: он все уладит наилучшим образом.

Время благоприятно для того, чтобы провести его со своими близкими – особенно детьми и пожилыми родственниками, которые в последнее время часто страдают от отсутствия внимания с нашей стороны. Главное, отнестись к ним с максимальным терпением: в силу возраста они могут вести себя неадекватно – стоит простить им эту слабость.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 16 апреля для Овнов

Желательно – хотя бы на день! – отодвинуть в сторону решение материальных вопросов и сосредоточиться на моральных: проще говоря, это прекрасное время для того, чтобы подумать о душе.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 16 апреля для Тельцов

Даже если вы намерены посвятить день просмотру сериалов или чтению, имеет смысл заранее составить подробный план того, что собираетесь делать – так вы сможете получить максимум пользы и удовольствия.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 16 апреля для Близнецов

Возможно, именно в этот день вам придется принять важное решение, касающееся личной жизни: пришла пора положить конец отношениям с некогда любимым человеком – он сам вас к этому подтолкнет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 16 апреля для Раков

Старый знакомый, с которым вас связывает чувство взаимной обиды, может появиться в вашей жизни для того, чтобы помириться и наладить отношения – нужно пойти ему навстречу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 16 апреля для Львов

Можно приступать к серьезным работам по дому – прежде всего ремонту: правда, активные действия сегодня звездами не приветствуются, поэтому желательно сосредоточиться на подготовительных процессах.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 16 апреля для Дев

Цель не всегда оправдывает средства – банальная, но справедливая истина, о которой звезды настоятельно рекомендуют вам помнить в этот день: не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 16 апреля для Весов

Велика вероятность того, что кто-то из близких людей обратится к вам за советом, который на первый взгляд покажется простым: не торопитесь озвучивать свои мысли – все может оказаться гораздо сложнее.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 16 апреля для Скорпионов

Праздничный день как нельзя лучше подходит для благотворительности: чем больше добрых дел вы сегодня сделаете, тем лучше, прежде всего для вас – со временем оно вернется к вам добрым бумерангом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 16 апреля для Стрельцов

Хотя бы сегодня не общайтесь с людьми, которые используют любую возможность, чтобы "подпитаться" вашей энергией: сегодня они будут особенно активными, а вы почувствуете упадок сил.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 16 апреля для Козерогов

Несмотря на присущий вам трудоголизм, сегодня необходимо отказаться от активной деятельности – отдых необходим не только для удовольствия, но и для восстановления сил – уже завтра они вам понадобятся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 16 апреля для Водолеев

Почувствовав потребность в помощи, смело обращайтесь за ней к окружающим вас людям – они охотно вам ее окажут, вам же останется только поблагодарить их за участие в вашей жизни.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 16 апреля для Рыб

День необходимо посвятить близким людям – друзьям и семье: постарайтесь найти время для того, чтобы побыть с ними – погулять в парке, выпить кофе, побеседовать, повспоминать былые времена.

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