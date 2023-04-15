Гороскоп на 16 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно довериться миру

День, когда не стоит все делать самостоятельно – нужно довериться миру, в котором живешь: он все уладит наилучшим образом.
Время благоприятно для того, чтобы провести его со своими близкими – особенно детьми и пожилыми родственниками, которые в последнее время часто страдают от отсутствия внимания с нашей стороны. Главное, отнестись к ним с максимальным терпением: в силу возраста они могут вести себя неадекватно – стоит простить им эту слабость.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 16 апреля для Овнов
Желательно – хотя бы на день! – отодвинуть в сторону решение материальных вопросов и сосредоточиться на моральных: проще говоря, это прекрасное время для того, чтобы подумать о душе.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 16 апреля для Тельцов
Даже если вы намерены посвятить день просмотру сериалов или чтению, имеет смысл заранее составить подробный план того, что собираетесь делать – так вы сможете получить максимум пользы и удовольствия.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 16 апреля для Близнецов
Возможно, именно в этот день вам придется принять важное решение, касающееся личной жизни: пришла пора положить конец отношениям с некогда любимым человеком – он сам вас к этому подтолкнет.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 16 апреля для Раков
Старый знакомый, с которым вас связывает чувство взаимной обиды, может появиться в вашей жизни для того, чтобы помириться и наладить отношения – нужно пойти ему навстречу.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 16 апреля для Львов
Можно приступать к серьезным работам по дому – прежде всего ремонту: правда, активные действия сегодня звездами не приветствуются, поэтому желательно сосредоточиться на подготовительных процессах.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 16 апреля для Дев
Цель не всегда оправдывает средства – банальная, но справедливая истина, о которой звезды настоятельно рекомендуют вам помнить в этот день: не стоит делать того, за что впоследствии будет стыдно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 16 апреля для Весов
Велика вероятность того, что кто-то из близких людей обратится к вам за советом, который на первый взгляд покажется простым: не торопитесь озвучивать свои мысли – все может оказаться гораздо сложнее.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 16 апреля для Скорпионов
Праздничный день как нельзя лучше подходит для благотворительности: чем больше добрых дел вы сегодня сделаете, тем лучше, прежде всего для вас – со временем оно вернется к вам добрым бумерангом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 16 апреля для Стрельцов
Хотя бы сегодня не общайтесь с людьми, которые используют любую возможность, чтобы "подпитаться" вашей энергией: сегодня они будут особенно активными, а вы почувствуете упадок сил.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 16 апреля для Козерогов
Несмотря на присущий вам трудоголизм, сегодня необходимо отказаться от активной деятельности – отдых необходим не только для удовольствия, но и для восстановления сил – уже завтра они вам понадобятся.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 16 апреля для Водолеев
Почувствовав потребность в помощи, смело обращайтесь за ней к окружающим вас людям – они охотно вам ее окажут, вам же останется только поблагодарить их за участие в вашей жизни.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 16 апреля для Рыб
День необходимо посвятить близким людям – друзьям и семье: постарайтесь найти время для того, чтобы побыть с ними – погулять в парке, выпить кофе, побеседовать, повспоминать былые времена.
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