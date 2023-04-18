Наступні тижні та місяці будуть критичними для України - Білий дім

Наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ усім "необхідним".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться", - сказав він.

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Джон Кірбі наголосив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна перед майбутнім контрнаступом отримує зброю від партнерів, однак є певні затримки. Він також інформував, що не всі партнери відгукнулися.

Зауважимо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.

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