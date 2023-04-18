Наступні тижні та місяці будуть критичними для України - Білий дім

Джон Кірбі наголосив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.
Наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ усім "необхідним".
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.
"Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться", - сказав він.
Джон Кірбі наголосив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.
Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що Україна перед майбутнім контрнаступом отримує зброю від партнерів, однак є певні затримки. Він також інформував, що не всі партнери відгукнулися.
Зауважимо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.
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