"Певні дії вже відбуваються" – Маляр про контрнаступ ЗСУ

Міністерство оборони не оголошуватиме про початок контрнаступу Збройних сил України, однак певні дії на фронті вже відбуваються.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише "Укрінформ".

"Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: Завтра починаємо контрнаступ. Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють", - наголосила вона.

Однак, за словами Маляр, певні контрнаступальні дії вже відбуваються.

"Говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед підготовка людей до комплексу дій. І до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними", - додала заступниця голови МОУ.

Маляр також пояснила, що рішення про контрнаступальні дії ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. А військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації.

Нагадаємо, у секретних документах Пентагону ЗМІ знайшли дату початку контрнаступу Збройних сил України – 30 квітня.

У США наголосили, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України.

Видання Financial Times із посиланням на три джерела повідомило, що в України закінчуються ракети для ППО, тож на Заході остерігаються зриву контрнаступу.

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