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"Певні дії вже відбуваються" – Маляр про контрнаступ ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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"Певні дії вже відбуваються" – Маляр про контрнаступ ЗСУ

Фото: Associated Press

Ганна Маляр наголосила, що Збройні сили не оголошуватимуть дату контрнаступу.

Міністерство оборони не оголошуватиме про початок контрнаступу Збройних сил України, однак певні дії на фронті вже відбуваються.  

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише "Укрінформ".

"Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: Завтра починаємо контрнаступ. Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють", - наголосила вона.

Однак, за словами Маляр, певні контрнаступальні дії вже відбуваються. 

"Говорити вузько про контрнаступ – це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед підготовка людей до комплексу дій. І до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними", - додала заступниця голови МОУ.

Маляр також пояснила, що рішення про контрнаступальні дії ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. А військове керівництво має декілька планів, з яких обиратиме з урахуванням ситуації. 

Нагадаємо, у секретних документах Пентагону ЗМІ знайшли дату початку контрнаступу Збройних сил України – 30 квітня.

У США наголосили, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України.

Видання Financial Times із посиланням на три джерела повідомило, що в України закінчуються ракети для ППО, тож на Заході остерігаються зриву контрнаступу.

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Дата публікації
Перегляди
2287
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