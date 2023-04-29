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"Губернатор" Севастополя не смог посчитать БПЛА, ударившие по нефтебазе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Губернатор" Севастополя не смог посчитать БПЛА, ударившие по нефтебазе

Михаил Развожаев не смог посчитать ударившими по нефтебазе БПЛА. Фото из открытых источников.

Гауляйтер Севастополя запутался в количестве "украинских" беспилотников.

Так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нефтебазу в Севастополе 29 апреля атаковали не два, а один "украинский" беспилотник.

Об этом пишет УНИАН.

Так, по его словам, второй беспилотник был якобы поражен с помощью стрелкового оружия. А его обломки найдены на берегу рядом с терминалом.

Также, по словам Развожаева, пожар в Севастополе полностью ликвидирован.

Пожар в Севастополе 29 апреля

В ночь на 29 апреля в Севастополе вспыхнул резервуар с топливом.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пожар спланирован и подготовлен, поскольку резервуары сами по себе не загораются.

Сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди призвала к "жестокому решению и действиям" по нейтрализации Одессы как военной базы Украины и уничтожению нефтеналивных хранилищ из-за пожара в Севастополе.

А так называемый министр курортов и туризма Вадим Волченко размечтался о курортном сезоне в Крыму, несмотря на "хлопок" и атаки беспилотников.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский записал забавное видео, в котором прокомментировал "бавовну" в Крыму из-за пожара на нефтебазе в Севастополе.

После взрывов в Севастополе Дмитрий Медведева пообещал Киеву "акты возмездия".

По данным ГУР Украины, в Севастополе было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн. Там также назвали в ЧП в городе "наказанием Божьим за жертвы в Умани".

После "хлопка" в Севастополе на Крымском мосту образовались пробки.

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Дата публикации
Просмотры
603
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