Планы НАТО по Украине: Столтенберг рассказал, чего ожидать от саммита

Речь идет о помощи Украине в переходе от советских доктрин и оружия к стандартам Североатлантического союза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на летнем саммите Альянса в Вильнюсе страны-члены обсудят тему разработки многолетней программы поддержки для Украины.

Об этом Столтенберг заявил 27 апреля на брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Так, генсек НАТО анонсировал, что на саммите в июле планируется активизировать многолетнюю программу поддержки для Украины.

"Ожидаю, что на Вильнюсском саммите члены Альянса согласуют многолетнюю программу. Мы будем работать над тем, как помочь Украине перейти от советских стандартов, доктрин оборудования к стандартам и доктринам НАТО, а также обеспечить полную взаимосовместимость с НАТО", — рассказал Столтенберг.

Он добавил, что участники саммита также обсудят усиление обороны членов Альянса. В частности, речь пойдет об увеличении оборонных бюджетов.

"Так как в более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону", — отметил генсек.

Он в очередной раз подчеркнул, что члены НАТО будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, во время своего визита в Киев в апреле Столтенберг заявил, что пригласил на летний саммит Альянса президента Украины Владимира Зеленского и что тот принял приглашение.

В то же время Зеленский заявил, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была удовлетворена на саммите в Вильнюсе. Глава государства подчеркнул: "Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем наших воинов – украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу".

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