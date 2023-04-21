Зеленский принял приглашение на саммит НАТО – Столтенберг

Накануне "Рамштайна" в Киеве побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, встретившийся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе.

Об этом Столтенберг заявил на брифинге перед встречей в формате "Рамштайн".

По его словам, Зеленский принял приглашение и посетит саммит.

"Я обсудил с Зеленским приготовление к июльскому саммиту в НАТО, я пригласил его, и я рад, что (он, — ред.) принял приглашение и посетит саммит", — сказал Столтенберг.

Он добавил, что на встрече подвергнут поддержку Украины в том размере, в котором это необходимо.

Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе (столице Литвы) 11-12 июля.

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Перед 11 заседанием в формате "Рамштайн" 21 апреля министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели отдельную встречу в Германии.