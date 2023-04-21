Офицеры ГУР планировали атаки на Россию в Сирии: у Зеленского прокомментировали статью WP

Подоляк отметил, что очень важно было отвлечь внимание врага, поэтому разрабатываются разные операции на разных уровнях.

ГУР Минобороны Украины готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии с участием курдских формирований, свидетельствуют "слитые" документы Пентагона. Эту информацию прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом сообщило издание The Washington Post, а Подоляк прокомментировал информацию в эфире телемарафона.

В статье говорится, что Украина планировала открыть новое поле боя за тысячи километров, чтобы нанести российской армии и группе "вагнеровцев" в Сирии существенные затраты и потери. Ожидалось, что это заставит Россию передислоцировать свои ресурсы из Украины.

В "слитых" документах говорится, что в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский приказал остановить планирование.

Издание сообщило, что в одном из документов подробно описано, как офицеры украинской разведки могли планировать атаки на российские войска в Сирии. Так, разведчики якобы предпочитали атаки по российским силам с помощью дронов. Планировалось начинать "с малого" или же ограничить удары только по "вагнеровцам". Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев на эту тему.

В статье также говорится, что украинские офицеры рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, чтобы бить по российским целям и проводить "неопределенные мероприятия прямого действия" вместе с атаками из БпЛА.

Сами же SDF стремились пройти обучение, получить системы ПВО и гарантии сохранения их роли в операциях украинской разведки. Руководители SDF запретили наносить удары по позициям россиян в курдских районах.

В то же время представитель SDF Фархад Шами сказал журналистам, что "документы, о которых вы говорите о наших силах, не реальны". Он также заверил, что SDF "никогда не являлось стороной в российско-украинской войне".

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Авторы материала отметили, что документ свидетельствует об осведомленности Турции о таких планах Украины. Турецкие чиновники "стремились избежать потенциального удара" и предложили украинской разведке устраивать ее атаки из курдских районов, а не из удерживаемых другими повстанческими группами северных и северо-западных районов.

В статье объясняется, что Турция выступает против SDF и считает террористической группировкой их отряды народной самообороны (YPG). В то же время SDF – главный партнер войск США в Сирии. Там они часто делят базы в рамках миссии во избежание возрождения Исламского государства.

"Слитые" документы свидетельствуют, что офицеры ГУР МО в ноябре 2022 года определили потенциальные логистические ограничения для своих планов, включая "проблемы с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы".

"До 29 декабря офицеры, похоже, выяснили, что Зеленский остановил их планы. Непонятно почему Зеленский приказал ГУР прекратить планирование операций, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам: давление со стороны США, ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными", – говорится в публикации WP.

Там обратили внимание, что другим фактором прекращения планирования мог быть успех операций военной разведки в России. В американских документах говорится, что украинская разведка якобы была агрессивна в организации диверсий, убийств и дестабилизационных операций на оккупированных территориях Украины.

Согласно документам, Украина вряд ли вернется к этим планам. Однако если Киев начнет операцию, то атаки могут "вызвать российский ответ, направленный против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписываться Штатам".

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В документе также содержится подробное описание того, какой могла выглядеть кампания тайных атак Украины и какую ответную эскалацию со стороны Россия эти операции могли бы вызвать. Так, сравниваются атаки на хорошо защищенные "приоритетные" российские объекты близ Дамаска и побережья Сирии, которые были бы самыми опасными, но самыми дорогими для Москвы, с ударами по "связанной с Россией нефтяной инфраструктуре" в центральной Сирии, плохо защищенной ПВО, но нанесла бы только "скромные расходы" РФ, в частности "вагнеровцам".

Что говорит Подоляк о планах разведки в Сирии

Советник руководителя ОП отметил, что война – это много разных мер. По его словам, поскольку Россия – это большой враг, Украине приходится воевать по разным направлениям.

"Очень важно было отвлечь его (врага – ред.) внимание. Разрабатываются разные операции на разных уровнях. Потому что это конкретный один большой враг – Российская Федерация. Нужно уменьшать их ресурсные возможности", – сказал Подоляк.

Он добавил, что такие операции могут быть наработаны десятки, но реализованы – только приоритетные.

"В рамках войны нет чего-то особенного или неособенного. Это только подчеркивает, насколько у нас разведки, спецслужбы – и ГУР, и СБУ эффективно могут работать на разных направлениях", – заявил советник главы президентского офиса.

Он добавил – ключевой вопрос состоит в том, есть ли способность той или иной операции. Решение о проведении операции принимается с учетом всех рисков.

"Отвлечь ресурсное внимание России от Украины можно, но это должны делать не только украинцы", – сказал Подоляк.

По его мнению, в этом также должны быть заинтересованы партнеры государства, ведь Россия ведет себя крайне дерзко в Центральной Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

"Поэтому мы должны вместе с нашими партнерами нарабатывать определенные действия, о которых никогда не будем говорить. Возможно, потом какой-то голливудский фильм снимем", — заинтриговал советник главы ОП.

Напомним, американские СМИ также информировали, что согласно "слитым" документам Пентагона, Китай проигнорировал просьбы представителей ЧВК "Вагнер" о передаче им оружия на фоне войны в Украине.

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