Офіцери ГУР планували атаки на Росію в Сирії: у Зеленського прокоментували статтю WP

Подоляк зауважив, що дуже важливо було відволікти увагу ворога, тому розробляються різні операції на різних рівнях.

ГУР Міноборони України готувало удари по російських військах і найманцях ПВК "Вагнер" у Сирії за участю курдських формувань, свідчать "злиті" документи Пентагону. Цю інформацію прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це повідомило видання The Washington Post, а Подоляк прокоментував інформацію в ефірі телемарафону.

У статті йдеться, що Україна планувала відкрити нове поле бою за тисячі кілометрів, аби завдати російській армії та групі "вагнерівців" у Сирії суттєвих витрат і втрат. Очікувалося, що це змусить Росію передислокувати свої ресурси з України.

У "злитих" документах йдеться, що у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський наказав зупинити відповідне планування.

Видання повідомило, що в одному з документів детально описано, як офіцери української розвідки могли планувати атаки на російські війська у Сирії. Так, розвідники начебто віддавали перевагу атакам по російських силах за допомогою дронів. Планувалося починати "з малого" або ж обмежити удари лише по "вагнерівцях". Зазначається, що начальник ГУР Кирило Буданов відмовився від коментарів на цю тему.

У статті також йдеться, що українські офіцери розглядали можливість підготовки бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії, аби бити по російських цілях і проводити "невизначені заходи "прямої дії" разом з атаками з БпЛА".

Самі ж SDF прагнули пройти навчання, отримати системи ППО та гарантії збереження в таємниці їхньої ролі в операціях української розвідки. Керівники SDF заборонили завдавати ударів по позиціях рсіян у курдських районах.

Водночас речник SDF Фархад Шамі сказав журналістам, що "документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є реальними". Він також запевнив, що SDF "ніколи не були стороною в російсько-українській війні".

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Автори матеріалу зауважили, що документ свідчить про обізнаність Туреччини із такими планами України. Турецькі чиновники "прагнули уникнути потенційного удару" та запропонували українській розвідці влаштовувати її атаки з курдських районів, а не з утримуваних іншими повстанськими групами північних і північно-західних районів.

У статті пояснюється, що Туреччина виступає проти SDF та вважає терористичним угрупуванням їхні Загони народної самооборони (YPG). Водночас SDF – головний партнер військ США в Сирії. Там вони часто ділять бази в межах місії задля запобігання відродження Ісламської держави.

"Злиті" документи свідчить, що офіцери ГУР МО в листопаді 2022 року визначили потенційні логістичні обмеження для своїх планів, включно з "проблемами з внутрішньо-курдським прикордонним контролем і створенням оперативної бази".

"До 29 грудня офіцери, схоже, з'ясували, що Зеленський зупинив їхні плани. Незрозуміло, чому Зеленський наказав ГУР припинити планування операцій, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин: тиск з боку США, обмеженість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними", – йдеться у публікації WP.

Там звернули увагу, що іншим фактором припинення планування міг бути успіх операцій військової розвідки в Росії. В американських документах йдеться, що українська розвідка начебто була агресивною в організації диверсій, вбивств і дестабілізаційних операцій на окупованих територіях України.

Згідно з документами, Україна навряд чи повернеться до цих планів. Однак якщо Київ таки розпочне операцію, то атаки можуть "викликати російську відповідь, спрямовану проти інтересів США в регіоні, якщо підтримка операції буде приписуватися Штатам".

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У документі також міститься детальний опис того, який вигляд могла б мати кампанія таємних атак України та яку ескалацію у відповідь з боку Росія ці операції могли б викликати. Так, порівнюються атаки на добре захищені "пріоритетні" російські об'єкти поблизу Дамаска та узбережжя Сирії, які були б найнебезпечнішими, але найдорожчими для Москви, з ударами по "пов'язаній з Росією нафтовій інфраструктурі" в центральній Сирії, яка погано захищена ППО, але завдала б лише "скромних витрат" РФ, зокрема "вагнерівцям".

Що каже Подоляк про плани розвідки в Сирії

Радник керівника ОП зазначив, що війна – це багато різних заходів. За його словами, оскільки Росія – це великий ворог, Україні доводиться воювати на різних напрямках.

"Дуже важливо було відволікти його (ворога – ред.) увагу. Розробляються різні операції на різних рівнях. Тому що це конкретний один великий ворог – Російська Федерація. Маємо зменшувати їхні ресурсні можливості", – сказав Подоляк.

Він додав, що таких операцій може бути напрацьовано десятки, але реалізовані – тільки пріоритетні.

"У рамках війни немає чогось особливого чи неособливого. Це тільки підкреслює, наскільки в нас розвідки, спецслужби – і ГУР, і СБУ ефективно можуть працювати на різних напрямках", – заявив радник голови президентського офісу.

Він додав – ключове питання полягає в тому, чи є спроможність тієї чи іншої операції. Рішення щодо проведення операції ухвалюється з урахуванням усіх ризиків.

"Відволікти ресурсну увагу Росії від України можна, але це мають робити не тільки українці", – сказав Подоляк.

На його думку, в цьому також повинні бути зацікавлені партнери держави, адже Росія поводиться вкрай зухвало в Центральній Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах.

"Тому ми маємо разом з нашими партнерами напрацьовувати певні дії, про які ніколи не будемо казати. Можливо, потім якийсь голлівудський фільм знімемо", – заінтригував радник голови ОП.

Нагадаємо, американські ЗМІ також інформували, що згідно зі "злитими" документами пентагону, Китай проігнорував прохання представників ПВК "Вагнер" про передавання їм зброї на тлі війни в Україні.

Санкційний удар Швейцарії по "Вагнеру"

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