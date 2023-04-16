РФ втратила в Україні майже весь спецназ: експерт вказав на проблеми в російській армії

Росія втратила в Україні майже весь свій спецназ, адже використовувала його не за призначенням, а як штурмову піхоту.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович, передає FREEДОМ.

Експерт прокоментвав статтю The Washington Post, в якій, з посиланням на “злиті” документи Пентагону йдеться, що російський спецназ втратив до 95% особового складу.

"Ситуація, скоріше, не в тому, що спецназ був погано підготовлений. Тут проблема, очевидно, полягає в тому, що його неправильно використовували — використовували як штурмову піхоту. Тобто для штурму укріплених позицій, для того, щоб захопити і прорвати оборону. Спецназ для цього не призначений, він призначений для певних завдань, досить конкретних і досить специфічних. Спецназ — це штучний товар, який тренується для певних цілей, зокрема для роботи в тилу противника, для роботи по конкретних завданнях", — зазначив Попович.

На його думку, використання російським командуванням спецназу для штурмових атак свідчить про нестачу кваліфікованої піхоти. Експерт наголошує, що для відновлення російського спецназу підуть роки.

"Можна погодитися з даними розвідки про те, що для відновлення цього потенціалу РФ знадобляться роки. Я не готовий судити, що це буде 10 років. Але те, що це роки, а не один рік, це абсолютно точно", —підсумував Попович.

Нагадаємо, що, відповідно до злитих до Мережі "секретних" документів США, Кремль надмірно покладався на спецназ, використовуючи у складі піхотних формувань. Це призвело до величезних втрат убитими та пораненими.

Також у The Washington Post писали, що Україна відклала весняний контрнаступ і може вдатися до "повної мобілізації" населення.

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