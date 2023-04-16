Україною ширяться повітряні тривоги: які області у небезпеці (мапа)

Оновлено! Станом на 19.14 повітряні тривоги оголошені у Луганській області та Автономній республіці Крим.

Сьогодні, 16 квітня, низкою областей України ширяться повітряні тривоги.

Зокрема, про ракетну небезпеку попереджають мешканців Сумської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. "Червоний" також Крим.

Не нехтуйте своєю безпекою - пройдіть до укриттів!

Нагадаємо, росіяни у неділю, 16 квітня, обстріляли церкву в Нікополі Дніпропетровської області.

Там на подвір'ї поранило 2 людей.

Своєю чергою, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що Росія вже восени може повернутися до тактики масованих ракетних ударів по Україні.

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