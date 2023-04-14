Витік секретних документів США: Україна приховала від Пентагону план майбутнього контрнаступу - AP

У Міноборони України заявили, що розкриті подробиці "неприємно чути".

Сполучені штати Америки не мають інформації щодо українського ймовірного наступу.

Про це пише Associated Press.

Видання зазначає, що Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої.

Зокрема, цього тижня українські та американські офіційні особи цього тижня заявили, що лише Київ знає деякі бойові плани та іншу оперативну інформацію.

"Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей", - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Також читайте Бербок закликала Китай змусити Росію припинити війну проти України

Попри це, у виданні пишуть, що може "спливти" більш шкідливий матеріал.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам, що "секретність в одній життєво важливій сфері - планах України щодо будь-яких майбутніх дій з відсічі російським військам - залишається непорушною".

"У них є чудовий план... але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану", - сказав він.

Натомість у Міноборони України заявили, що розкриті подробиці "неприємно чути".

"Є багато інформації, яка не відповідає дійсності. А правдива інформація вже втратила свою актуальність", - додав Резніков.

Він назвав витік інформації цілеспрямованою інформаційною операцією на користь Росії з метою "знизити рівень довіру між союзниками".

Зазначимо, що витоки секретної інформації Пентагону корисні для Росії, оскільки дають її владі уявлення про плани України і США, а також про ставлення Штатів до російської війни проти України.

Читайте також: