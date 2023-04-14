Війна в Україні може тривати кілька років: оцінка прем'єра Польщі

Моравецький зауважив, що не йдеться про якусь конкретну дату.

Війна Росії проти України може тривати ще кілька років – такий варіант не виключає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє Polskieradio24.pl.

"Ми не обчислюємо якусь точну дату, а просто спостерігаємо за тим, що відбувається на фронті, на полі бою. І відповідно до цього ми намагаємося адаптуватися до ситуації, співпрацюючи з нашою дипломатією з нашими партнерами в Західній Європі, щоб підтримати Україну", – розповів очільник польського уряду.

Моравецький також відповів ствердно на запитання журналістки про те, чи може війна в Україні тривати навіть кілька років.

Нагадаємо, напередодні під час виступу у США прем'єр-міністр Польщі попередив світ – якщо Україна пограє війну з РФ, наступного ж дня Китай може вирішити напасти на Тайвань.

Зауважимо, за останніми прогнозами ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича, війна в Україні може закінчитися в лютому 2024 року, або ж всередині 2025 року.

Додамо, видання The Washington Post з посиланням на злиті таємні документи Пентагону повідомило – у США вважають, що війна в Україні триватиме і протягом 2024 року. Оцінюється, що до того моменту жодна з держав не зможе здобути перемогу.

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