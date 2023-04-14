Мера Полтави звільнили з посади за вироком суду

Виконавчий комітет Полтавської міської ради звільнив із займаної посади міського голову Олександра Мамая на виконання вироку суду.

Про це повідомили в п’ятницю, 14 квітня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 02.03.2023, яким Полтавського міського голову О. Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей”, - йдеться у повідомленні.

Мера Полтави звинуватили у розтраті понад пів мільйона гривень, коли він влаштував на роботу до міського комунального підприємства двох жінок, які насправді не працювали там, а вели домогосподарство вдома у Мамая та його близького оточення.

Міський голова визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та позбавленням права обіймати посади на рік.

У САП нагадали, що відповідно до угоди про визнання винуватості звинувачений перерахував 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації “Армія дронів”.

Нагадаємо, меру Полтави Олександру Мамаю 29 грудня минулого року Служба безпеки України вручила підозру.

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