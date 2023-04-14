Що станеться, якщо людину вкусить "чорна вдова"

"Чорні вдови" мають страхітливу репутацію одних з найнебезпечніших павуків у світі: їхні укуси становлять смертельну загрозу для людей.

Про це пише IFLScience.

Укус "чорної вдови" є одним із найбільш смертоносних і небезпечних. Її отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії.

"Чорна вдова" використовує всі доступні ресурси, якщо відчує загрозу смерті — у такому разі вона надішле вам весь доступний обсяг отрути. Відомо, що отрута цих павуків містить 7 білків з нейротоксичною активністю — ця гримуча суміш майже завжди виявляється смертельною для комах, проте лише в деяких випадках здатна призвести до смерті у випадку з людиною.

Відомо, що найбільш активним токсином в отруті "чорної вдови" є альфа-латротоксин, який вивільняє нейротрансмітери.

Основними симптомами латродектизму є м'язовий біль та спазми, які починаються у місці укусу, а потім поширюються по всьому тілу. Спазми з часом можуть посилюватися в животі, тому їх часто плутають з апендицитом або перитонітом. Згодом біль посилюватиметься, пульс та дихання почастішають, а артеріальний тиск підвищиться.

Самки павуків більш отруйні, ніж самці. Сам укус непомітний, але в місці укусу з’являється відчуття, ніби колють шпилькою.

За деякий час на місці укусу з’явиться дві маленькі цяточки і почервоніння, а також набряк.

Нагадаємо, у Великій Британії жінку під час сну вкусив павук, якого називають False Widows (несправжня "чорна вдова"), через це частина її тіла почорніла та "омертвіла".

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