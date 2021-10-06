У Києві сім’я під час пікніка натрапила на найотруйнішого павука України

У Києві сім’я під час пікніка натрапила на найотруйнішого павука України

Знайшли одного з найбільш отруйних павуків України поблизу лісу на столичній Троєщині.

В Києві сім'я Банацьких під час відпочинку натрапила на найотруйнішого павука України – червонокнижного Ерезуса (лат. Eresus niger Petagna). Знайшли його у лісі, коли той "мчав" стежкою.

Про це 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Побачити таке – рідкість, говорять науковці. Бо павуки цього виду живуть приховано.

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Столична Троєщина. Озеро Діамантове. Поруч - ліс. Саме сюди напередодні прийшов пан Ігор із сім'єю на пікнік. Тут чоловік знайшов найотруйнішого павука України.

"Тато, дивися тут якийсь павук червоний яркий незвичайний", - так зарепетував маленький Святослав, коли, граючись із сестрою, побачив, як стежкою повзе червоний павук.

"Бо я знаю цього павука давно. По фотках по Інтернету знаю, як він живе і все таке. Моє захоплення із дитинства. Не лише красивий, але й небезпечний. Але не смертельно. Укус може викликати набряки, біль і оніміння кінцівок щонайменше на тиждень. Тож поводилися із пухнастим обережно. Ну на руки ми його не брали, він не стрибає. Коли я його фотографував, то він насторожувався, але потім заспокоївся і побіг далі", - сказав киянин Ігор Банацький.

Оксана Мороз, біолог-дослідниця відділу акватераріуму Київського зоопарку, зазначає, побачити зараз цього павука – це унікальний випадок, тому що вони норні тварини, вони не бігають по лісу так як інші павуки, вони сидять в норках і чекають здобич.

Також вона пояснила, чому ж він все-таки виліз із нори.

"Зараз він мігрує і шукає самицю, щоб спаритися. Павуки ці вже давно занесені до Червоної книги. Не знайти їх і в зоопарках. Здебільшого вони мешкають в лісах на півночі Євразії. За незвичайний зовнішній вигляд їх дуже цінують арахнологи - люди, що вивчають павуків", - говорить Оксана Мороз.

Новини України: у Києві сім'я натрапила на найотруйнішого павука

"Павуки, які живуть в Україні, вони мені трохи огидні. У них тонкі лапки. А ось Ерезуса завів би, - каже арахнолог Руслан Білякович, якби не одне "але" - щоб той був не отруйним.

У колекції чоловіка є різні: і дружелюбні, і не дуже. Окрім того, зберігає Руслан ще й павучі шкури.

"Ось тут у мене живуть шкури павуків. Насправді, ніхто нікого не вбивав. Павуки просто великі модники і вони кожного року міняють шубку. Що з цієї шуби можна зробити? - Налякати когось", - розповідає з посмішкою арахнолог Руслан Білякович.

До своєї кімнати, яку він називає будинком павука, навіть водить екскурсії. І головне його завдання каже: донести, що до павуків треба ставитися з повагою. Отруйні ті чи ні.

Нагадаємо, у суботу, 2 жовтня, один із місцевих жителів під час прогулянки з дітьми помітив у листі павука-сонечка, або як називають науковці Ерезус Нігер.

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