Італія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Ліги націй

"Скуадра Адзурра" та "Червона фурія" визначать першого фіналіста турніру.
У середу, 6 жовтня, збірні Італії та Іспанії відкриють фінальну частину Ліги націй УЄФА-2020/21 першим півфінальним протистоянням.
Принциповий поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.
Цікаво, що Італію та Іспанію влітку доля звела в півфіналі Євро-2020. Італійці перемогли іспанців у серії пенальті, після чого в фіналі континентальної першості обіграли Англію.
Де дивитися матч Італія - Іспанія
На території України поєдинок у прямій трансляції покажуть телеканали Футбол 1 та Футбол 2. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Прогнози букмекерів на матч Італія - Іспанія
На думку букмекерів, фаворитом першого півфіналу є підопічні Роберто Манчіні. На перемогу "Скуадри Адзурри" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.34. Нічия - 3.20. Перемога команди Луїса Енріке за підсумками основного часу - 3.70.
На вихід італійської збірної до фіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1.65, а на Іспанію - 2.36.
- В іншому півфіналі 7 жовтня зустрінуться команди Бельгії та Франції. Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом.
- Фінальний матч турніру відбудеться 10 жовтня о 21:45. У цей же день о 16:00 невдахи півфіналів позмагаються в поєдинку за третє місце.