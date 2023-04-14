Что произойдет, если человека укусит "черная вдова"

"Черные вдовы" имеют устрашающую репутацию одних из самых опасных пауков в мире: их укусы представляют смертельную угрозу для людей.

Об этом пишет IFLScience.

Укус "черной вдовы" является одним из самых смертоносных и опасных. Ее яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

"Черная вдова" использует все доступные ресурсы, если почувствует угрозу смерти – в таком случае она пришлет вам весь доступный объем яда. Известно, что яд этих пауков содержит 7 белков с нейротоксической активностью — эта гремучая смесь почти всегда оказывается смертельной для насекомых, однако только в некоторых случаях может привести к смерти в случае с человеком.

Известно, что наиболее активным токсином в яде "черной вдовы" является альфа-латротоксин, высвобождающий нейротрансмиттер.

Основными симптомами латродектизма являются мышечная боль и спазмы, начинающиеся в месте укуса, а затем распространяющиеся по всему телу. Спазмы с течением времени могут усиливаться в животе, поэтому их часто путают с аппендицитом или перитонитом. Впоследствии боль будет усиливаться, пульс и дыхание участятся, а артериальное давление повысится.

Самки пауков более ядовиты, чем самцы. Сам укус незаметен, но в месте укуса появляется ощущение, будто колют шпилькой.

Через некоторое время на месте укуса появится две маленькие точки и покраснение, а также отек.

Напомним, в Великобритании женщину во время сна укусил паук, которого называют False Widows (ложная "черная вдова"), поэтому часть ее тела почернела и "омертвела".

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