Росіяни обстріляли з винищувачів місто Оріхів: що відомо про авіаудар

Інформація про жертв чи потерпілих не надходила.
У п'ятницю, 15 квітня, російська окупаційна армія знову завдала ударів по місту Оріхів у Запорізькій області. Війська країни-агресорки застосували винищувачі Су-35.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів", - йдеться у дописі представника ОП.
За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні будинки та будівля ДЮСШ.
"Суспільне" з посиланням на заступницю міського голови Світлану Мандрич пише, що окупанти завдали чотирьох ударів по приватному сектору міста. Загиблих та потерпілих нема, наголосила представниця мерії.
"Вирви десь приблизно 20 метрів в ширину на 10 метрів в глибину, дві поряд, зруйновані повністю спортивна школа та приватні будинки що були поруч. Знову зазнало руйнувань одне з приватних підприємств. Руйнування дуже великі й десь ще нерозірвані на очисних спорудах у нас", - розповіла вона.
Нагадаємо, напередодні, 14 квітня, окупанти також завдали авіаудару по прифронтовому містечку Оріхів у Запорізькій області. Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці.