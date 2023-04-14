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Росіяни обстріляли з винищувачів місто Оріхів: що відомо про авіаудар

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росіяни обстріляли з винищувачів місто Оріхів: що відомо про авіаудар

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Інформація про жертв чи потерпілих не надходила.

У п'ятницю, 15 квітня, російська окупаційна армія знову завдала ударів по місту Оріхів у Запорізькій області. Війська країни-агресорки застосували винищувачі Су-35.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів", - йдеться у дописі представника ОП.

За його словами, внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні будинки та будівля ДЮСШ.

"Суспільне" з посиланням на заступницю міського голови Світлану Мандрич пише, що окупанти завдали чотирьох ударів по приватному сектору міста. Загиблих та потерпілих нема, наголосила представниця мерії.

"Вирви десь приблизно 20 метрів в ширину на 10 метрів в глибину, дві поряд, зруйновані повністю спортивна школа та приватні будинки що були поруч. Знову зазнало руйнувань одне з приватних підприємств. Руйнування дуже великі й десь ще нерозірвані на очисних спорудах у нас", - розповіла вона. 

© Суспільне
Фото: Суспільне

Нагадаємо, напередодні, 14 квітня, окупанти також завдали авіаудару по прифронтовому містечку Оріхів у Запорізькій області. Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці.

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Дата публікації
Перегляди
973
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