Мэр Полтавы уволен с должности по приговору суда

Исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил с занимаемой должности городского председателя Александра Мамая во исполнение приговора суда.

Об этом сообщили в пятницу, 14 апреля, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"4 апреля 2023 вступил в законную силу приговор ВАКС от 02.03.2023, которым Полтавский городской председатель А. Мамай признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений", — сказано в сообщении.

Мэра Полтавы обвинили в растрате более полумиллиона гривен, когда он устроил на работу в городское коммунальное предприятие двух женщин, которые на самом деле не работали там, а вели домохозяйство дома у Мамая и его близкого окружения.

Городской председатель признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и лишением права занимать должности на один год.

В САП напомнили, что согласно соглашению о признании виновности обвиняемый перечислил 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".

Напомним, мэру Полтавы Александру Мамаю 29 декабря прошлого года Служба безопасности Украины вручила подозрение.

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