Меру Полтави СБУ вручила підозру: перші деталі (фото)

Мамая, за даними ЗМІ, підозрюють у "зливі" даних про військових.

Меру Полтави Олександру Мамаю 29 грудня Служба безпеки України вручила підозру.

Про це інформують LIGA.net, "Інтерфакс-Україна" і УП з посиланням на правоохоронні органи.

ЗМІ повідомляють, що Мамая підозрюють в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів.

Також читайте Зливав позиції ЗСУ: у Полтавській області затримали експравоохоронця за допомогу окупантам

"Меру Полтави повідомлено про підозру в несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, скоєному в умовах воєнного стану", - розповів співрозмовник "Інтерфакс-Україна".

За його словами, мер Полтави оприлюднив дані, які не були у відкритому доступі.

За даними місцевих ЗМІ, підозрі передували слідчі дії у приміщенні Полтавської міської ради.

Оновлено

У СБУ підтвердили факт вручення підозри міському голові Полтави за вище згаданою статтею Кримінального кодексу України. За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Слід зазначити, що Мамай у минулому був членом "Партії регіонів". Про свій вихід з партії він офіційно не оголошував, проте на виборах 2015 року висувався від іншої партії.

Також читайте Працівник поліції охорони Полтавщини здавав росіянам дані про евакуацію українців і успіхи ЗСУ

Мером Полтави він є від 2010 року. Мамай неодноразово неоднозначно висловлювався про СРСР, робив скандальні заяви, підтримуючи російську пропаганду і критикуючи декомунізацію .

Торік у грудні на одному із нині заблокованих телеканалів Мамай сказав, що на території України, мовляв, воюють США та Росія, а російсько-українську війну назвав "братовбивчою".

А вже цьогоріч під час широкомасштабної війни, коли полтавські депутати відмовилися зносити пам'ятники радянським генералам Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну, Мамай заявив: " Пам’ятник Ватутіну все життя стояв у Кадетському корпусі. Потім цей пам’ятник затерли на історію. Потім ми його знайшли і поставили на розі вулиць Соборності і Ватутіна. Я особисто брав участь активну в цьому. Що стосується пам’ятника Зигіну, на сьогодні із радянського союзу не залишилося жодного документу про цей пам’ятник. Тому ми не маємо права його знести. Адже спочатку на нього потрібно зробити всі документи, а потім ухвалювати рішення про знесення".

Читайте також: