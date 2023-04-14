Война в Украине может продолжаться несколько лет: оценка премьера Польши

Моравецкий отметил, что речь не идет о какой-то конкретной дате.

Война России против Украины может продолжаться еще несколько лет – такой вариант не исключает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Polskieradio24.pl.

"Мы не вычисляем какую точную дату, а просто наблюдаем за происходящим на фронте, на поле боя. И в соответствии с этим мы пытаемся адаптироваться к ситуации, сотрудничая с нашей дипломатией с нашими партнерами в Западной Европе, чтобы поддержать Украину", – рассказал глава польского правительства.

Моравецкий ответил утвердительно на вопрос журналистки о том, может ли война в Украине длиться даже несколько лет.

Напомним, накануне во время выступления в США премьер-министр Польши предупредил мир – если Украина поиграет войну с РФ, на следующий день Китай может решить напасть на Тайвань.

Заметим, по последним прогнозам экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, война в Украине может закончиться в феврале 2024 года, или же всередине 2025 года.

Добавим, издание The Washington Post со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона сообщило – в США считают, что война в Украине будет продолжаться и в течение 2024 года. Оценивается, что в тот момент ни одно из государств не сможет одержать победу.

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