Война России против Украины может закончиться в феврале 2024 года, или же всередине 2025 года.

Об этом в интервью ютюб-каналу "Голованов" рассказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Мы видели уже первый научный прогноз неделю назад. В МВФ опубликовали два варианта: война завершается в феврале 2024 года или внутри 2025 года. Мне кажется, что первый прогноз ближе к реальности. По моим оценкам, Российская Федерация не выдержит войну до 2025 года, по крайней мере, такую войну, которая ведется сейчас, а какие-то хилые движения. Честно говоря, через год им будет просто не до нас, а может, даже и быстрее”, — отметил Арестович.

Напомним, что "слив" данных о якобы контрнаступлении ВСУ очень плохо сфабрикован фейком России, который был сделан "по всем законам дезинформации" — 90% правды и 10% неправды.

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