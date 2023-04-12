В Черкассах митрополита УПЦ МП отправили под домашний арест

Следующие два месяца иерарх будет находиться под круглосуточным домашним арестом в своем доме Киевской области. Также он будет носить элетронный браслет.

Митрополиту Черкасскому и Каневскому УПЦ МП Феодосию (Снегиреву) суд избрал меру пресечения – домашний арест на 60 суток.

Подробности из зала суда сообщило " Общественное".

Феодосия подозревают в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины. Митрополиту также наденут электронный браслет.

"Электронный браслет, с помощью которого будут контролировать его местонахождение, оденут в ближайшем отделении полиции Киевской области. Ведь именно в Киевской области находится село, где живет священник", — отметили в издании.

По мнению правоохранителей, решение о домашнем аресте обосновано, ведь иерарх может давить на свидетелей или бежать в РФ.

"Это доказывает и то, что сразу после обысков у него дома, в Киевской области, Снегирев переоформил дом, земельный участок и автомобили Toyota Land Cruiser и Peugeot".

Скандал с сайтом Черкасской епархии

По словам прокурора, Снигирев, возглавивший Черкасскую епархию после смерти проукраинского митрополита Софрония, сообщил о своем решении закрыть официальный сайт епархии и создать новый по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение. Благодаря чему ретранслировался деструктивный контент прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ.

Прокурор рассказал в частности о статье, где рассказывалось как священники РПЦ "благословляли" казаков, принимавших участие в войне против Украины. Кроме того, были материалы о погибших в "зоне СВО" священниках и о заседаниях Госдумы России.

"А что, если победит Путин"

"К Снегиреву обращались смелянские священники по поводу того, чтобы осудить агрессию РФ. Он отказал. И во время разговора (как рассказали свидетели, допрошенные по делу) он сказал: "А если победит Путин?", — отметил следователь.

В суде Феодосий выступал на русском языке, объясняя это тем, что его делом интересуются "представители церквей из разных стран, которые не полностью понимают украинский язык". Свою вину он не признал.

Также митрополит подтвердил, что посещал оккупированную Россией территорию в 2017 году, а именно город Горловку. Решение суда иерарх назвал "атакой на церковь" и "политическим делом".

Связи с Россией

Феодосий (светское имя Денис) Снегирев родился в Киеве, но долгое время жил на территории РФ. Отметим, что с 1994 по 1998 год Снегирев учился в Калужском духовном училище (РФ). В 1999 году поступил в Московскую духовную академию. 2000 был переведен на служение в Калугу, где занял высокие должности в епархиальном управлении. Однако в 2001 году решил вернуться в Украину.

По информации священника УПЦ МП Андрея Пинчука, активно критикующего руководство своей Церкви, митрополит Феодосий – один из самых пророссийских иерархов УПЦ МП.

"Митрополит Черкасский Феодосий – это тот, кто несколько месяцев назад на заседании синода УПЦ требовал налаживания контактов и возобновления общения с... [патриархом РПЦ Кириллом] Гундяевым. А еще это тот, кто при содействии спецслужб России получал средства за свою лояльность и лоббизм московских интересов", – утверждает Пинчук.

Во время обысков СБУ в Черкасской епархии УПЦ МП в декабре прошлого года правоохранители обнаружили пророссийскую литературу и флаг так называемой "Новороссии".

Напомним, Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

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