У Черкасах митрополита УПЦ МП відправили під домашній арешт

Наступні два місяці ієрарх перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у своєму будинку на Київщині. Також він носитиме елетронний браслет.

Митрополитові Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію (Снігірьову) суд обрав запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб.

Подробиці із зали суду повідомило "Суспільне".

Феодосія підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Митрополитові також одягнуть електронний браслет.

"Електронний браслет, з допомогою якого контролюватимуть його місцезнаходження, одягнуть у найближчому відділку поліції на Київщині. Адже саме в Київській області знаходиться село, де живе священник", – зазначили у виданні.

На думку правоохоронців, рішення про домашній арешт обґрунтоване, адже ієрарх може тиснути на свідків або втекти до РФ.

"Це доводить і те, що відразу після обшуків у нього вдома, на Київщині, Снєгірьов переоформив будинок, земельну ділянку та автомобілі Toyota Land Cruiser та Peugeot".

Скандал із сайтом Черкаської єпархії

За словами прокурора, Снігірьов, очоливши Черкаську єпархію після смерті проукраїнського митрополита Софронія, повідомив про своє рішення закрити офіційний сайт єпархії та створити новий, за шаблоном РПЦ. Під час його розроблення було використано російське програмне забезпечення. Завдяки чому ретранслювався деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ.

Прокурор зокрема розповів про статтю, де розповідалося як священники РПЦ "благословляли" казаків, які брали участь у війні проти України. Крім того, були матеріали про загиблих у "зоні СВО" священників та про засідання Держдуми Росії.

"А що, як переможе Путін"

"До Снігірьова зверталися смілянські священники з приводу того, щоб засудити агресію РФ. Він відмовив. І під час розмови (як розповіли свідки, допитані у справі) він сказав: "А якщо переможе Путін?"", — зазначив слідчий.

У суді Феодосій виступав російською мовою, пояснюючи це тим, що його справою цікавляться "представники церков з різних країн, які не повністю розуміють українську мову". Свою вину він заперечив.

Також митрополит визнав, що відвідував окуповану Росією територію у 2017 році, а саме – місто Горлівку. Рішення суду ієрарх назвав "атакою на церкву" та "політичною справою".

Зв'язки з Росією

Феодосій (світське ім'я Денис) Снігірьов народився у Києві, але тривалий час жив на території РФ. Зазначимо, що від 1994 до 1998 року Снігірьов навчався у Калузькому духовному училищі (РФ). 1999 року вступив до Московської духовної академії. 2000 року був переведений на служіння в Калугу, де обійняв високі посади у єпархіальному управлінні. Проте 2001 року вирішив повернутися до України.

За інформацією священника УПЦ МП Андрія Пінчука, який активно критикує керівництво своєї Церкви, митрополит Феодосій – один із найбільш проросійських ієрархів УПЦ МП.

"Митрополит Черкаський Феодосій – це той, хто кілька місяців тому на засіданні синоду УПЦ вимагав налагодження контактів та відновлення спілкування з... [патріархом РПЦ Кирилом] Гундяєвим. А ще це той, хто за сприяння спецслужб Росії отримував кошти за свою лояльність і лобізм московських інтересів", – стверджує Пінчук.

Під час обшуків СБУ у Черкаській єпархії УПЦ МП у грудні минулого року правоохоронці знайшли проросійську літературу і прапор так званої "Новоросії".

Нагадаємо, Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополиту Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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