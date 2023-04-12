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Батько вбив сина через смажену курку: що обурило чоловіка

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Батько вбив сина через смажену курку: що обурило чоловіка

Фото: pixabay.com

Батька арештували на місці злочину.

В Індії батько через курку палицею забив до смерті 32-річного сина. Його розлютило те, що молодший чоловік обурився на те, що йому не залишили їжі. 

Про це пише hindustantimes.com.

Інцидент стався в Гуттігарі в окрузі Сулліа Талук, штат Карнатака. Батько не дозволив своєму сину з'їсти курку, а коли молодший чоловік обурився - до смерті побив його палицею. 

Повідомляється, що батько сам усе з'їв. На місце трагедії викликали поліцію і ті арештували підозрюваного у вбивстві рідного сина. 

У покійного залишилися дружина та двоє дітей. 

Нагадаємо, в Індії поліція Ассаму (штат на сході країни) заарештувала п’ятьох осіб за вбивство, що сталося біля храму Камах’я в Гувахаті в 2019 році. Тоді обезголовили 64-річну жінку Шанті Шоу під час свята Амбубачі Мела.

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Дата публікації
Перегляди
2393
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