Стати флексітаріанцем: останні тенденції здорового харчування

Все більше людей обирають цей "спосіб життя".

Між 2014 та 2018 роками кількість американців, які перейшли на веганський раціон, збільшилася в 6 разів.

Як пише ksl.com, 71% американців спробували хоча б один альтернативний м'ясний продукт на рослинній основі. Це призвело до бурхливого зростання продажів рослинних продуктів, які склали понад 7 мільярдів доларів 2020 року та продовжують рости - без жартів.

Раціон на рослинній основі став нормою для багатьох, або через бажання не їсти тварин, або через питання здоров'я. Кето, палео, веганство, вегетаріанство та безглютенова дієти стали відомими термінами у світі дієтичних обмежень.

Для більшості людей ці дієти не просто хобі, а вибір життєвого стилю. Один з найновіших тенденційних стилів життя заснований на рослинному харчуванні і називається "флексітаріанство". Що це означає і як це працює?

Що таке "флексітаріанство"?

Флексітаріанство - це форма харчування, що спрямована на споживання переважно рослинної їжі, але з помірною кількістю м'яса та інших продуктів тваринного походження. Його автором є дієтолог Дон Джексон Блатнер, і це спроба дозволити людям отримати переваги рослинного або вегетаріанського харчування, не повністю відмовляючись від продуктів тваринного походження. Тому назва поєднує слова "флексібільний" і "вегетаріанець", оскільки цей підхід є більш гнучким, ніж веганські або вегетаріанські дієти.

Healthline, сайт здоров'я та благополуччя, описує ключові аспекти початкового керівництва по флексітаріанській дії.

Основні принципи включають:

На відміну від інших хобі-дієт, які пропонують рахувати калорії та створювати порції, флексітаріанство - це більше стиль життя, ніж дієта, оскільки в ньому немає жорстких правил.

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Шері Бергер, зареєстрована дієтологиня та творець дієти The Plant Strong Dietitian, протягом щонайменше п'яти років постійно практикує флексітаріанську дієту. Вона описує флексітаріанську дієту як спрямовану на споживання цілих рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та бобові.

Увага приділяється рослинному білку, такому як боби, тофу, однак тваринний білок з курки, яловичини, свинини або риби не повністю виключений, він просто обирається рідше.

Мелані Джордан, національно сертифікована тренерка зі здоров'я та благополуччя та засновниця Your Health Life Made Easy, є флексітаріанкою вже більше 20 років, задовго до того, як цей термін став відомим.

"Коли я починала, я була переважно вегетаріанкою і їла рибу один-два рази на тиждень", - каже вона. - "Сьогодні я іноді їм курятину, але все ще їм багато страв, які складаються лише з рослинних продуктів або риби. Деякі флексітаріанці іноді їдять червоне м'ясо, але я не є прихильницею цього".

Тренд флексітаріанства

Згідно з цією статтею Plant-Based News, 47% молодих американців віком від 20 до 39 років вважають себе флексітаріанцями. Це було засновано на опитуванні 2000 американців, проведеному на замовлення Sprouts Farmers Market. Опитування також виявило, що 43% респондентів вважають флексітаріанство не просто дієтою, але постійною зміною стилю життя.

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У заяві, опублікованій щодо опитування, генеральний директор Sprouts Джек Сінклер заявляє: "Інтерес до рослинної їжі та флексітаріанської дієти очевидний - покупці більше залучені до своєї їжі, ніж будь-коли раніше. Вони шукають новітні і альтернативні продукти, щоб урізноманітнити страви, які вони готують для себе і своїх родин.

"Ми вважаємо, що споживачі будуть продовжувати акцентувати увагу на включенні здорових продуктів до свого способу життя, щоб підтримувати імунітет та загальне благополуччя в майбутньому", - продовжує він. - "Це включає знайомство споживачів з такими продуктами, як рослинна їжа та альтернативи м'ясу".

Cтати флексітаріанцем

Флексітаріанство не підходить для кожного, але його досить легко дотримуватися, оскільки воно не має чітких правил. Однак, є кілька роздумів, які допоможуть вирішити, чи саме це є правильним вибором.

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Бергер надає поради всім, хто розглядає можливість переходу на флексітаріанський раціон.

"Завжди пам'ятайте про баланс при адаптації до флексітаріанської дієти або будь-якої іншої дієти", - каже вона. "Оскільки ви будете споживати менше м'яса, вам потрібно замінювати його на джерела рослинних білків, такі як боби, тофу або темпе".

Для тих, хто не впевнений, як досягти збалансованого раціону, вона рекомендує звернутися до дієтологів, які є справжніми експертами з харчування.

Джордан також рекомендує звернутися до дієтологів та експертів з фітнесу, щоб обрати найкращі зміни у способі життя. Вона вказує на останні Рекомендації щодо харчування для американців 2020-2025 років від Департаменту сільського господарства США як на безкоштовний та корисний ресурс із вказівками щодо здорового харчування з підходом на основі поживних речовин.

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Для тих, хто розглядає можливість змін у способі харчування, вона ділиться тим, що найкращим способом адаптації є "бути терплячим з собою та спробувати експериментувати, щоб знайти свій баланс на флексітаріанській шкалі, який відповідає вашому способу життя, уподобанням та цілям, переважно спрямований на рослинну їжу, цільні зерна, горіхи та насіння".

Перед тим, як перейти на флексітаріанський спосіб харчування, слід розглянути можливі результати та користі. Бергер підтримує такий спосіб життя для користі свого здоров'я.

"Флексітаріанська дієта допомогла мені знизити рівень холестерину, оскільки я збільшила кількість волокон та зменшила насичені жири", - зауважує вона. "Також я вважаю, що флексітаріанство сприяє збереженню здорової ваги, оскільки фрукти та овочі становлять велику частину дієти, і вони є найбільш низькокалорійними продуктами!".

Джордан ділиться тим, що вона знайшла щось здорове завдяки флексітаріанству.

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"Це був перший крок у допомозі мені знайти здорову харчову поведінку, яка працювала для мене і яку я могла б закріпити", - каже вона. "Це було, як "Три Ведмеді" для мене - веганство було занадто строгим, вегетаріанство було близьким, але не зовсім підходило, а флексітаріанство було правильним вибором. Крім того, воно дає мені багато різноманітності та гнучкості у моїх здорових харчових виборах, тому легко дотримуватися його довгостроково без відчуття позбавлення чогось або нудьги".

Конверсія до флексітаріанства має також кілька відомих прихильників, включаючи Еллен ДеДженерес, Меган Маркл, Дрю Беррімор та Даян Кітон, а також суперзіркового квотербека Тома Брейді.

Оскільки здорове харчування та вибір життєвого стилю постійно розвиваються, пристосування до рослинного способу життя є одним із способів, яким багато людей покращують своє здоров'я через харчування. Для тих, хто ще не готовий позбутися споживання тваринних продуктів, стати флексітаріанцем може підтримати ці користі для здоров'я, не відмовляючись час від часу від гамбургера тощо. Зрештою, це про гнучкість.

Нагадаємо, стало відомо, чи існує користь від помірного вживання алкоголю. Опубліковано результати масштабних досліджень науковців із Канадського інституту дослідження вживання речовин при Університеті Вікторії.

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