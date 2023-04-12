Якому знаку зодіаку пощастить 13 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 квітня?

День, коли можна ставати до вирішення будь-яких – навіть найскладніших та найглобальніших – професійних проєктів. Пов'язане з цим рішення необхідно ухвалювати швидко, а діяти – цілеспрямовано та активно, тільки так можна буде досягти поставленої мети. А ще в цей час важливо не бути скромними і не занижувати свою самооцінку – плідній роботі такий душевний стан точно не сприятиме. Можна також будувати плани на майбутнє – до того ж шанси на виконання отримають лише найграндіозніші – решта Всесвіту, від якого залежить їхнє втілення в життя, просто не візьме до уваги. Зіткнувшись з непередбаченими труднощами, потрібно просити допомоги друзів – вони гарантовано нададуть необхідне сприяння.

Рак (22.06 – 22.07)

Можна втілювати в життя будь-які мрії — навіть ті, які ще вчора здавалися абсолютно нездійсненними: у них з'явиться рідкісний шанс з мрій перейти в категорію реальності. Водночас представники знака з подивом виявлять, що дива цілком можна робити своїми руками, не покладаючи це важливе завдання на когось іншого – наприклад, Всесвіт. Головне в цьому випадку — почати діяти: як відомо, навіть найдовший шлях починається з першого — часом незначного — кроку, який необхідно зробити, інакше так і стоятимеш на місці.

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