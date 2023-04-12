Стать флекситарианцем: последние тенденции здорового питания

Между 2014 и 2018 годами количество американцев, перешедших на веганский рацион, увеличилось в 6 раз.

Как пишет ksl.com, 71% американцев попробовали хотя бы один альтернативный мясной продукт на растительной основе. Это привело к бурному росту продаж растительных продуктов, которые составили более 7 миллиардов долларов в 2020 году и продолжают расти – без шуток.

Рацион на растительной основе стал нормой для многих, либо из-за желания не есть животных, либо из-за вопросов здоровья. Кето, палео, веганство, вегетарианство и безглютеновая диета стали известными терминами в мире диетических ограничений.

Для большинства людей эти диеты не просто хобби, а выбор жизненного стиля. Один из новейших тенденциозных стилей жизни основан на растительном питании и называется "флекситарианство". Что это значит и как это работает?

Что такое "флекситарианство"?

Флекситарианство – это форма питания, направленная на потребление преимущественно растительной пищи, но с умеренным количеством мяса и других продуктов животного происхождения. Его автором является диетолог Дон Джексон Блатнер, и это попытка позволить людям получить преимущества растительного или вегетарианского питания, не полностью отказываясь от продуктов животного происхождения. Поэтому название сочетает слова "флексибильный" и "вегетарианец", поскольку этот подход более гибок, чем веганские или вегетарианские диеты.

Healthline, сайт здоровья и благополучия, описывает ключевые аспекты начального руководства по флекситарианскому действию.

Основные принципы включают в себя:

В отличие от других хобби-диет, которые предлагают считать калории и создавать порции, флекситарианство – это больше стиль жизни, чем диета, поскольку в нем нет жестких правил.

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Шери Бергер, зарегистрированный диетолог и создатель диеты The Plant Strong Dietitian, в течение не менее пяти лет постоянно практикует флекситарианскую диету. Она описывает флекситарианскую диету как направленную на потребление целых растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи, семена и бобовые.

Внимание уделяется растительному белку, такому как бобы, тофу, однако животный белок из курицы, говядины, свинины или рыбы не полностью исключен, он просто выбирается реже.

Мелани Джордан, национально сертифицированная тренер по здоровью и благополучию и основательница Your Health Life Made Easy, является флекситарианкой уже более 20 лет, задолго до того, как этот термин стал известным.

"Когда я начинала, я была преимущественно вегетарианкой и ела рыбу один-два раза в неделю", – говорит она. — "Сегодня я иногда ем курятину, но все еще ем много блюд, которые состоят только из растительных продуктов или рыбы. Некоторые флекситарианцы иногда едят красное мясо, но я не являюсь поклонницей этого".

Тренд флекситарианства

Согласно этой статье Plant-Based News, 47% молодых американцев в возрасте от 20 до 39 лет считают себя флекситарианцами. Это было основано на опросе 2000 американцев, проведенном по заказу Sprouts Farmers Market. Опрос также выявил, что 43% респондентов считают флекситарианство не просто диетой, но постоянным изменением образа жизни.

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В заявлении, опубликованном по опросу, генеральный директор Sprouts Джек Синклер заявляет: "Интерес к растительной пище и флекситарианской диете очевиден — покупатели больше вовлечены в свою еду, чем когда-либо прежде. Они ищут новейшие и альтернативные продукты, чтобы разнообразить блюда, которые они готовят для себя и своих семей.

"Мы считаем, что потребители будут продолжать акцентировать внимание на включении здоровых продуктов в свой образ жизни, чтобы поддерживать иммунитет и всеобщее благополучие в будущем", — продолжает он. — "Это включает в себя знакомство потребителей с такими продуктами, как растительная пища и альтернативы мясу".

Стать флекситарианцем

Флекситарианство не подходит для каждого, но его достаточно легко соблюдать, поскольку оно не имеет четких правил. Однако есть несколько размышлений, которые помогут решить, является ли это правильным выбором.

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Бергер дает советы всем, кто рассматривает возможность перехода на флекситарианский рацион.

"Всегда помните о балансе при адаптации к флекситарианской диете или любой другой диете", — говорит она. "Поскольку вы будете потреблять меньше мяса, вам нужно заменять его на источники растительных белков, такие как бобы, тофу или темпе".

Для тех, кто не уверен, как достичь сбалансированного рациона, она рекомендует обратиться к диетологам, являющимся настоящими экспертами по питанию.

Джордан также рекомендует обратиться к диетологам и экспертам по фитнесу, чтобы выбрать лучшие изменения в образе жизни. Она указывает на последние Рекомендации по питанию для американцев 2020-2025 годов от Департамента сельского хозяйства США как на бесплатный и полезный ресурс с указаниями по здоровому питанию с подходом на основе питательных веществ.

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Для тех, кто рассматривает возможность изменений в способе питания, она делится тем, что лучшим способом адаптации является "быть терпеливым с собой и попытаться экспериментировать, чтобы найти свой баланс на флекситарианской шкале, который соответствует вашему образу жизни, предпочтениям и целям, преимущественно направлен на растительную пищу, цельные зерна, орехи и семена".

Перед тем, как перейти на флекситарианский способ питания, следует рассмотреть возможные результаты и пользы. Бергер поддерживает такой образ жизни для пользы своего здоровья.

"Флекситарианская диета помогла мне снизить уровень холестерина, поскольку я увеличила количество волокон и уменьшила насыщенные жиры", — отмечает она. "Также я считаю, что флекситарианство способствует сохранению здорового веса, поскольку фрукты и овощи составляют большую часть диеты, и они являются наиболее низкокалорийными продуктами!"

Джордан делится тем, что она нашла что-нибудь здоровое благодаря флекситарианству.

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"Это был первый шаг в помощи мне найти здоровое пищевое поведение, которое работало для меня и которое я могла бы закрепить", — говорит она. "Это было, как "Три Медведя" для меня — веганство было слишком строгим, вегетарианство было близким, но не совсем подходило, а флекситарианство было правильным выбором. Кроме того, оно дает мне много разнообразия и гибкости в моих здоровых пищевых выборах, поэтому легко соблюдать его долгосрочно без ощущения лишения чего-либо или скуки".

Конверсия в флекситарианство имеет также несколько известных поклонников, включая Эллен ДеДженерес, Меган Маркл, Дрю Бэрримор и Дайан Китон, а также суперзвездного квотербека Тома Брейди.

Поскольку здоровое питание и выбор жизненного стиля постоянно развиваются, приспособление к растительному образу жизни является одним из способов, которым многие улучшают свое здоровье через питание. Для тех, кто еще не готов избавиться от потребления животных, стать флекситарианцем может поддержать эти пользы для здоровья, не отказываясь время от времени от гамбургера и т.д. В конце концов это о гибкости.

Напомним, стало известно, существует ли польза от умеренного употребления алкоголя. Опубликованы результаты масштабных исследований ученых из Канадского института исследования употребления веществ при Университете Виктории.

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