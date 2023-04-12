Врачи назвали 8 причин, по которым вы постоянно чувствуете усталость

Усталость — распространенное явление, но это не обязательно норма. Вот что вы можете сделать с этим.

Между долгими часами работы, семейными обязанностями и потоком новостей 24 часа в сутки, неудивительно, что многие постоянно чувствуют усталость. Однако эксперты говорят, что даже если усталость распространена, это не означает, что она является нормой. На самом деле, ваша усталость может иметь множество причин, начиная с вашей диеты и завершая психическим здоровьем.

Хорошая новость: в зависимости от того, что стоит за вашей усталостью, вы можете изменить ситуацию с помощью нескольких простых коррективов в своем образе жизни.

Ваша диета влияет на вас

Поскольку еда является топливом, неудивительно, что ваша диета может оказывать существенное влияние на уровень вашей энергии. «Диета, богатая обработанными продуктами, сахаром и вредными жирами может способствовать усталости», объяснил Николас Драголеа, врач со связями в Noble Medical в Великобритании. "Эти продукты могут вызывать колебания уровня сахара в крови и отсутствие необходимых организму питательных веществ для эффективной работы, что приводит к чувству усталости", — добавил он.

Однако чрезмерно ограниченная диета – как с питательными, так и с калорийными ограничениями – также может оставить вас с «пустым баком», особенно если у вас развивается дефицит витаминов. Зеешан Афзал, врач-офицер компании Welzo, говорит, что, в частности, дефицит витамина В12 обычно приводит к усталости и слабости. «Это может быть особенно распространено среди веганов или вегетарианцев, поскольку витамин В12 находится в основном в продуктах животного происхождения», — рассказал он для Best Life.

У вас дефицит витамина D

Эксперты утверждают, что дефицит витамина D также может влиять на уровень энергии. К сожалению, "исследования показывают, что 42% населения США имеет дефицит витамина D", — сказала Кэтрин Вернер, работающая в психиатрии для White Pine Mental Health and Wellness.

"Недостаточный уровень витамина D может вызывать чувство усталости, плохой сон, чувство грусти, а также другие проблемы", — говорит она, добавляя, что простой анализ крови может показать, есть ли у вас дефицит. «Хотя питание, богатое витамином D и влияние света может быть полезным, большинство людей с дефицитом витамина D нуждаются в дополнительном приеме витамина для поддержания оптимальных уровней».

Вы недостаточно занимаетесь физическими упражнениями

Еще одной распространённой причиной хронической усталости является недостаточное занятие физическими упражнениями, что означает, что вы можете улучшить свои симптомы, увеличив количество движения в своей жизни.

"Недостаточная физическая активность может привести к слабости мышц и низкому уровню энергии", — пояснил Драголеа. Регулярные занятия физическими упражнениями могут помочь улучшить кровообращение, поднять настроение и увеличить общий уровень энергии, противодействуя усталости.

Наркотики и алкоголь мешают вашему сну

Употребление наркотиков и алкоголя, даже в умеренном количестве, может оказать депрессивное влияние на нервную систему. «Многие люди думают, что небольшая порция алкоголя перед сном поможет им хорошо спать в течение ночи. Хотя седативный эффект алкоголя может сделать вас сонным, у него также есть другие эффекты, которые могут препятствовать качественному сну», — пишут эксперты из Harvard Health Publishing.

Они разъясняют, что через несколько часов после приема алкоголя он может повысить уровень стрессового гормона эпинефрина в организме. Это повышает сердечный ритм, что может сделать вас более подверженными пробуждениям в течение ночи. "Действительно, алкоголь может объяснить 10% случаев устойчивой инсомнии", — отмечают они.

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У вас есть расстройство настроения

Иногда наличие расстройства настроения, например депрессии может приводить к чувству усталости. «Хронический стресс, тревожность и депрессия могут оказывать значительное влияние на уровень энергии, что приводит к усталости. Расстройства психики могут приводить к нарушениям во сне, аппетите и настроении, что вместе может приводить к ощущению истощения», — говорит Драголеа. Фактически исследование 2018 года, опубликованное в медицинском журнале CNS Drugs, указывает на то, что более 90 процентов пациентов с тяжелым депрессивным расстройством сообщают об усталости как симптоме.

Помимо усталости или бессонницы, другие симптомы депрессии включают постоянную грусть, чувство отчаяния, отсутствие интереса к привычным для вас занятиям, нарушение концентрации и другие. Обратитесь к врачу, если вы считаете, что ваша усталость может быть следствием расстройства настроения.

Вы чувствуете побочные эффекты от приема лекарства

Если вы постоянно чувствуете усталость, невзирая на достаточное количество сна, причиной могут быть побочные эффекты вашего лечения. Это потому, что усталость является одним из наиболее часто указанных побочных эффектов из-за рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, начиная от антигистаминных препаратов и заканчивая антидепрессантами и бета-блокаторами, используемыми для лечения высокого артериального давления.

Вопрос к вашему врачу или фармацевту об осмотре вашего полного списка лекарственных средств может помочь определить, является ли усталость побочным эффектом или взаимодействием между двумя или более лекарствами, которые вы принимаете. Они могут предложить альтернативы или изменить дозу лечения.

У вас плохие привычки по сну

Чтобы иметь хороший ночной отдых, необходимо заботиться о своем сне задолго до того, как вы ложитесь на подушку. Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендует придерживаться хороших привычек по сну, известных как гигиена сна, чтобы обеспечить максимально хороший отдых.

Их эксперты рекомендуют придерживаться регулярного расписания сна и пробуждения даже в выходные дни. Кроме того, важно сделать спальню благоприятной для сна: она должна быть «тихой, темной, успокаивающей и удобной по температуре». Если вы привыкли использовать электронные устройства за час-два до сна, это может мешать вашему сну, добавляет CDC. Они рекомендуют вынести телефоны, компьютеры и телевизоры из спальни для лучшего сна.

Вы имеете основное заболевание

Если ваша усталость не исчезает даже после достаточного количества часов сна, то, по словам экспертов, у вас может быть определенное заболевание. Широкий спектр заболеваний, таких как анемия, диабет и заболевания щитовидной железы могут вызвать усталость или истощение. Расстройства сна, такие как апноэ сна, бессонница и нарколепсия, также могут оказывать прямое влияние на чувство усталости.

Если вы подозреваете, что медицинское состояние может быть причиной вашей усталости, отслеживайте любые дополнительные симптомы, которые вы можете наблюдать, и обсудите свою обеспокоенность со своим врачом.

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