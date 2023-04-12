Россияне обстреляли поселок на Харьковщине: есть жертвы

Медики пытаются спасти жизнь двух пострадавших.
Российская армия в среду, 12 апреля, обстреляла поселок Двухлетняя Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадало гражданское население.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили ранения. Они находятся в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за жизнь людей.
"Будьте осторожны и не игнорируйте сигналы тревоги", – призвал Синегубов.
Напомним, накануне вечером российские оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате попадания в Бериславском районе вспыхнул пожар.