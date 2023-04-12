Росіяни обстріляли селище на Харківщині: є жертви

Медики намагаються врятувати життя двох потерпілих.

Російська армія у середу, 12 квітня, обстріляла селище Дворічна Куп'янського району на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждало цивільне населення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу 40-річний чоловік та 30-річна жінка отримали поранення. Вони перебувають у важкому стані. Зараз медики борються за життя людей.

"Будьте обережні та не ігноруйте сигнали тривоги", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Херсонську область. Внаслідок влучання в Бериславському районі спалахнула пожежа.

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