У США народилося двоголове теля-мутант – приголомшиве фото

У США на фермі народилося теля з двома головами.

Про це пише dailystar.co.uk.

Фермерка Леслі Ганевілл сказала, що їй було важко зрозуміти, що вона побачила, коли одна з її корів народила мутанта після важких пологів.

"Оглянувши її, голова і передні ноги були в родових шляхах, і теля не здавалося занадто великим, щоб телиця не могла народити самостійно, тому було незрозуміло, чому у неї виникли труднощі. Оскільки було темно, вітряно і сніжно, не відразу було видно, що у тварини дві голови", - поділилася вона.

Коли жінка усе побачила, то була приголомшена. Досвідчена фермерка, яка багато років працювала на ранчо своєї родини в Неваді та Каліфорнії, поділилася, що таке з нею сталося вперше.

Фото: dailystar.co.uk

"Мені знадобилася хвилина, щоб збагнути — це були... дві голови? Я була шокована, коли до мене нарешті дійшло, що там лежить двоголове теля", - пригадала жінка.

Вона сказала, що телята з такою аномалією з’являються на світ у 0,039% народжень, що приблизно відповідає одному на 2500 випадків.

"Це відбувається, коли ембріон намагається розділитися на два окремих ембріони, з яких можуть вийти однояйцеві близнюки, але поділ так і не завершується", - пояснила вона.

Щоб зрештою витягнути теля, знадобилися акушерські ланцюги і домкрат. На жаль, тварина не вижила, але фермери знайшли спосіб полегшити біль матері.

Леслі сказала: "У нас було осиротіле теля, якого годували з пляшечки, тому ми принесли сироту до матері, і вони обидва були дуже щасливі мати одне одного".

Нагадаємо, не так давно в Австралії народилося курча з чотирма лапами. Птахові довелося знайти іншого господаря, після того, як його родичі спробували заклювати дивакувату істоту до смерті.

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