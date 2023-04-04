В Австралії народилося курча з чотирма лапами - фото

На австралійський фермі народилося чотирилапе курча.

Птах має рідке генетичне захворювання полімелію, при якому виростає одна чи декілька зайвих кінцівок і яке також може вражати людей. Про це пише Daily Mail Australia.

Тварині, яка народилася в Північному Квінсленді, довелося знайти іншу домівку після того, як її родичі спробували заклювати істоту до смерті. Інші курчата клювали хребет чотирилапої курки.

Фото: dailymail.co.uk

Власниця ферми Джесс Лімінг звернулася до користувачів в Мережі, опублікувавши заклик забрати тварину.

Вона написала: "У мене є чотирилапе (так, чотирилапе) молоде курча, яке потребує певної турботи. Можливо, комусь цікаво?".

Жінка також розповіла, що кури мають тенденцію клювати щось незвичайне чи нове. Попри те, що курча народилося з чотирма лапами, це, схоже, не турбувало птаха. Втім, Джесс не впевнена, чи зможе вона нести яйця.

Тварину забрав місцевий захисник дикої природи Олів Нідхем.

Нагадаємо, вчені зафіксували найглибшу рибу, яку коли-небудь бачили у світі. Вона плаває на глибині 8336 м.

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