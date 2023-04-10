Рівненська облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Також депутати обласної ради проголосували за скасування низки рішень 1991 та 1992 років щодо передавання УПЦ МП в користування культових будівель.

Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на Рівненщині.

Про це інформує пресслужба обласної ради.

Щоб проголосувати за це рішення депутати зібралися на позачергову сесію. Заборону УПЦ МП підтримали 55 депутатів з 55 присутніх в залі.

Також депутати обласної ради проголосували за скасування низки рішень 1991 та 1992 років щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передавання їм в користування культових будівель.

Крім того РІвненська обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою заборони УПЦ Московського патріархату.

Окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад.

Як передає "Суспільне", у залі дали слово керівнику Рівненської єпархії УПЦ МП архієпископу Пимену. Він запевнив, що Собор їхньої конфесії змінив статут, а відтак "церква є повністю самостійною".

Фото: Суспільне

Також він зазначив, що серед священників та вірних їхньої конфесії багато підтримують Україну, зокрема, і на фронті.

"Так, ми визнаємо, є колабораціонізм, але він є у всіх верствах населення, і серед вас, шановні... Засуджувати можна дуже багато, а можна просто викорінити... Це ж дискримінація, яка віддаляє нас від вступу в ЄС і від євроінтеграції, це роз'єднує суспільство", – сказав ієрарх УПЦ МП.

Нагадаємо, що за останні тижні в Україні знову активізувався процес переходу громад від УПЦ МП до ПЦУ. Так, наприкінці березня із сутичками і сльозогінним газом у Франківську до ПЦУ перейшов останній в області храм УПЦ МП.

Після побиття добровольця ЗСУ представниками УПЦ МП у Хмельницькому низка церков цієї області зокрема кафедральні собори УПЦ МП у Хмельницькому та Шепетівці, перейшли до ПЦУ. Також у Хмельницькому УПЦ МП позбавили права на користування землею.

У Кам’янці-Подільському досі триває протистояння між ПЦУ та УПЦ МП за кафедральний собор.

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