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У Києві заміновано дві школи: дітей та вчителів евакуювали

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
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821
Час на прочитання
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У Києві заміновано дві школи: дітей та вчителів евакуювали

фото: Facebook

Поліція оглядає приміщення та прилеглу територію.

У Києві заміновано дві школи: №180 та №284. Така інформація надійшла до столичної поліції 10 квітня.

Дітей та вчителів екстренно евакуювали.

Про це ТСН.ua повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, отримали повідомлення про замінування шкіл, перевірка триває. Оглядаємо приміщення та прилеглу територію", - розповіли нам у поліції.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про підозру асистенту кафедри медуніверситету, який пропонував студентам за 1500 доларів США "вирішити питання" з іспитами.

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Дата публікації
Перегляди
821
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