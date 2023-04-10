У Києві заміновано дві школи: дітей та вчителів евакуювали

У Києві заміновано дві школи: №180 та №284. Така інформація надійшла до столичної поліції 10 квітня.

Дітей та вчителів екстренно евакуювали.

Про це ТСН.ua повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Так, отримали повідомлення про замінування шкіл, перевірка триває. Оглядаємо приміщення та прилеглу територію", - розповіли нам у поліції.

Нагадаємо, у Києві повідомлено про підозру асистенту кафедри медуніверситету, який пропонував студентам за 1500 доларів США "вирішити питання" з іспитами.

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