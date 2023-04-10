В Киеве заминированы две школы: детей и учителей эвакуировали

В Киеве заминированы две школы: №180 и №284. Такая информация поступила в столичную полицию 10 апреля.

Детей и учителей экстренно эвакуировали.

Об этом ТСН.ua сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Да, получили сообщение о заминировании школ, проверка продолжается. Осматриваем помещения и прилегающую территорию", — рассказали нам в полиции.

Напомним, в Киеве сообщено о подозрении ассистенту кафедры медуниверситета, предлагавшему студентам за 1500 долларов США "решить вопрос" с экзаменами.

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