"Путин исчерпал свой временной лимит": Данилов заинтриговал заявлением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на дискуссии в СМИ, на кого сейчас работает время – Украину или Россию. Данилов уверен, что "Путин исчерпал свой временной лимит" и скоро он будет обвиняемым во время международного судебного процесса в Гааге.

Об этом чиновник написал на странице в фейсбуке.

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"Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение. Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, ничего не стоят. кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда "Запад устанет от Украины", то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся "голодные бунты", - говорится в его сообщении.

Данилов назвал решение Путина напасть на Украину "самой большой ошибкой" в его жизни.

"Путин исчерпал свой временной лимит. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль не отправляет на войну в Украину жителей столицы или Санкт-Петербурга, потому что в Москве волнуются "о возможности внутреннего мятежа".

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