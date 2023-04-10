Верховная Рада вернула военным 30 тысяч грн доплаты – нардеп

Депутаты проголосовали за возврат военных доплат.
Верховная Рада Украины в понедельник, 10 апреля, проголосовала за возвращение военным доплат в размере 30 тысяч гривен.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Важно! Доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским. Наконец-то справедливость восстановлена! Добились этого", — сообщил Гончаренко.
Напомним, от 1 февраля 2023 года, согласно новому порядку выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, выплаты напрямую зависят от того, в каком именно районе находится военнослужащий, какая у него специфика и сложность боевых или специальных задач.
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