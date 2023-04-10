Джо Байден будет баллотироваться на второй срок – СМИ

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году.

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден будет баллотироваться на второй срок президентства на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает NBC News.

Как сказал источник, хотя Байден уже принял решение, он пока не спешит публично объявлять об участии в выборах.

Издание отмечает, что у Байдена есть причины задержки официального объявления о намерении баллотироваться на второй срок.

В частности, у Байдена так и не появился серьезный конкурент от Демократической партии на выборах, а его предшественник Дональд Трамп, которому сейчас предъявлены обвинения, является центром политического внимания. Также у Байдена назревает большая стычка с республиканцами в Конгрессе касательно расходов.

"В настоящее время единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон", – сообщило издание.

По данным издания Reuters, президент США Джо Байден готовится к старту предвыборной кампании. Байден намерен объявить о своем повторном выдвижении на выборах в апреле. Впрочем, пока эта дата не окончательна. Команда сейчас ищет руководителя кампании и занимается организационными вопросами штаба.

В феврале президент Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок в интервью ведущему телеканалу ABC News Дэвиду Мюру. К слову, в возрасте 80 лет Байден является старейшим действующим президентом в истории США.

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