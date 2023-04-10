На Одесщине СБУ разоблачила мужчину, который "охотился" на HIMARS

Украинские правоохранители задержали предателя, который "охотился" на HIMARS и разведывал склады с боеприпасами ВСУ в Одесской области.

В Одесской области предатель пытался разведать склады с боеприпасами ВСУ и "охотился" на HIMARS.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, спецназовцы разоблачили агента российской ФСБ. Им оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ, завербованный врагом после начала полномасштабной войны.

"Оккупанты выбрали ему псевдоним «Крымчанин» и отработали задачу сбора информации об обороне Одесской области. По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей региона. Кроме того, он пытался выявить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Уже впоследствии полученную информацию в виде меток на электронных картах предатель пытался передать российским кураторам через анонимные мессенджеры.

“Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведывательной задачи. Для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (“Государственная измена, совершенное в условиях военного положения”) УК Украины”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Одесской области правоохранители разоблачили канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованный 30-летним мужчиной из Николаевской области.

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