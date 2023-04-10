На Одещіні СБУ схопила чоловіка, який "полював" на HIMARS

Українські правоохоронці затримали зрадника, який “полював” на HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ на Одещині.

На Одещині зрадник намагався розвідати склади з боєприпасами ЗСУ та “полював” на HIMARS.

Про це повідомили в пресслужб СБУ.

Як стало відомо, спецпризначенці викрили агента російської ФСБ. Ним виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної війни.

“Окупанти обрали йому псевдонім “Кримчанин” та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Вже згодом отриману інформацію у вигляді позначок на електронних картах зрадник намагався передати російським кураторам через анонімні месенджери.

“Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (“Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану”) КК України”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці викрили канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, який організував 30-річний чоловік з Миколаївщини.

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