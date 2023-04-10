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Джо Байден балотуватиметься на другий термін – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Джо Байден балотуватиметься на другий термін – ЗМІ

Джо Байден / Фото: Associated Press

Президентські вибори у США пройдуть 2024 року.

Глава Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде балотуватися на другий термін президентства на виборах 2024 року. 

Про це повідомляє NBC News.   

Як словами джерела видання, хоча Байден вже ухвалив рішення, він поки не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах.

Видання зазначає, що у Байдена є причини для затримки офіційного оголошення про намір балотуватися на другий термін.

Зокрема, у Байдена так і не з’явилось серйозного конкурента від Демократичної партії на виборах, а його попередник Дональд Трамп, якому зараз висунуто звинувачення, є центром політичної уваги. Також у Байдена назріває велика сутичка з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

"Наразі єдиними основними кандидатами від Республіканської партії, які офіційно оголосили про балотування, є Трамп, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі та колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчінсон", – повідомило видання.

За даними видання Reuters, президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії. Байден має намір оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні. Втім, поки ця дата не остаточна. Команда зараз шукає керівника кампанії та займається організаційними питаннями штабу.

У лютому президент Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю ведучому телеканалу ABC News Девіду М’юру. До слова, у віці 80 років Байден є найстарішим чинним президентом в історії США.

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Дата публікації
Перегляди
636
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